Hem Egzamaya İyi Geliyor Hem de Saçlarınıza Bakım Yapıyor! Bu Yöntemleri Saçlarınıza Düzenli Olarak Uygularsanız Faydalarını Kısa Sürede Göreceksiniz
Saç kuruluğu neredeyse herkesin ortak derdi. Bunun için kuaförlerde oldukça büyük miktarda paralar harcanıyor ancak evde uygulayabileceğiniz yöntemlerle kuaföre gitmenize gerek kalmayacak. İşte, saçlarınıza eski nemini kazandıracak yöntemler...
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Saçlarınızı şampuanlamadan önce sürdüğünüz nemlendirici yağlar, saçlarınızın kaybettiği nemi geri kazandıracaktır.
Yağlanan saçlarda kabarmalar ve elektriklenmeler oldukça azalır. Özellikle kuru ve kıvırcık saça sahip olanlar saçlarını yağlamalıdır.
Saç derisine masajla uygulanan yağ, kan dolaşımını hızlandırır ve saç derisini korur. Aynı zamanda saça nem kazandırırken, kepek ve kaşıntı gibi sorunlara çözüm olur. Özellikle Hindistan cevizi gibi yağlar, saç derisine oldukça faydalıdır.
PARLAK VE DAHA CANLI SAÇLAR
Saçları şampuanlamadan önce yağlamak, saçın daha parlak ve yumuşak gözükmesini sağlar. Yağlar, saça doğal bir parlaklık katar ve daha pürüzsüz hissettirir.