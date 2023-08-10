Hepimize güzellik uykusu lazım! Düzenli uyku cildi gençleştirir mi?

İyi bir uyku, cildin esnekliğini artırarak kolajen üretimini destekler, nem dengesini korur, gözaltı torbalarını azaltır ve kırışıklıkların derinleşmesini önler. Aynı şekilde, sağlıklı saçlar da iyi bir uykuyla elde edilebilir. Bu nedenle, çeşitli malzemelere para dökmeden önce dikkat etmeniz gereken unsur doğal bir çözüm olarak en etkili güzellik yöntemlerinden biri olan iyi ve kaliteli uykuyu sağlayabilmektir.

UYKUNUN CİLDE FAYDALARI

Günde 8 saatlik uyku, cildi gençleştirici etkileri beraberinde getirir. İlk 3 saatte büyüme hormonu salgılanır ve ciltteki kolajen üretimi artar, günlük hasarlar onarılır. Sonraki 2 saat boyunca melatonin hormonu seviyeleri yükselir. Bu hormon, birçok hastalıktan korur, sirkadyen ritmi düzenler ve cildi toksinlere karşı korur.

Son 3 saat, dinlendirici REM uykusu evresidir. Bu evrede kortizol seviyeleri düşer, böylece stres hormonunun olumsuz etkileri azalır. Ayrıca, cildin nem dengesi uyku sırasında düzeltilir ve cilt yenilenir. Bu süreci tamamlamamak, size ödem, kırışıklık ve gözaltında halkalar gibi bedeller ödemenize sebep olabilir.

UYKUSUZLUĞUN BEDELİ AĞIR!

Uykusuzluk ise cildin yaşlanmasını hızlandırabilir. Gözaltı torbaları, düşük göz kapakları, koyu halkalar, ciltte solgunluk, kırışıklıklar, ince çizgiler ve saçlarda güçsüzlük gibi belirtilerle sonuçlanabilir.

Uykusuzluk nedeniyle kortizol seviyeleri artar ve cildin elastikiyetini sağlayan kolajen zarar görebilir. Kolajen hasar onarır, kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri azaltır; zayıf uyku ise daha hızlı yaşlanan, iyileşmeyen, akne, cilt hassasiyeti, alerji, tahriş ve kuruluk gibi sorunları olan solgun bir cilde neden olur.

Böbrek üstü bezlerimizden salgılanan kortizol ise, stres seviyesini yükseltip cildin kalitesini düşüren, iltihaba neden olan bir hormon. Az uyuyanlarda arta kortizolle beraber atopik dermatit ve egzema gibi cilt hastalıklarının daha fazla görüldüğünü biliniyor.

Kötü uyku, ciltte akne veya sedef hastalığı gibi iltihabi cilt hastalıkları da kötüleştiriyor. Aynı zamanda cilt hücrelerinin büyümesi yavaşladığı için cilt yorgun ve yaşlı görünmeye başlar, parlaklığını kaybeder, lekeli görünüme bürünür ve su tutarak göz altı torbaları belirginleşir.

İDEAL UYKU NASIL OLUR?

Güzellik uykusu için 7 ila 9 saat arasında uyumak idealdir, ancak uyku kalitesi de önemlidir. Uyku öncesinde cildinizi temizlemek, uyumadan önce uyuduğunuz odada nem dengesini sağlamak (kalorifer üstüne bir bardak su yerleştirilebilir) ve uyku pozisyonunuza dikkat etmek faydalıdır.

Cilt dostu bir yastık tercih ediniz. Ayrıca, uyku sırasında cildin kendini yenilediğini ve kolajen üretiminin arttığını unutmamak gerekir Uyku kalitesini artırmak için düzenli uyku saatleri belirlemek ve rahatlatıcı uyuma ortamları oluşturmak size yardımcı olacaktır.