Her Yediğinizde 3 Yıl Yaşlandırıyor! İşte Hızlı Yaşlandıran Besinler!

Yaşlılık zamanla herkesin deneyimleyeceği doğal sürecin bir parçasıdır. Ancak yediklerimiz bu süreci sandığınızdan daha çok etkiliyor! Hızlı yaşlandıran besinler listesini ve erken yaşlanma hastalığı hakkında bilinmeyenleri sizler için yazdık!

YAŞLILIK ÖNGÖRÜLEBİLİR! İŞTE HIZLI YAŞLANDIRAN BESİNLER!

Yaşamın doğal ve kaçınılmaz bir süreci olan yaşlanma tüm canlılarda, doğumdan itibaren başlayan ve ölümle sona eren bir süreçtir. Yaşlanma sürecinde, hücreler, dokular, organlar ve sistemler düzeyinde meydana gelen bir dizi yapısal ve işlevsel değişiklik fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak yaşlanmanın belirti ve semptomlarına işaret eder.

Yaşlanma sürecinin altında yatan bilim, karmaşıklığını koruduğundan konu üzerinde yapılan araştırmalar devam etmektedir. Yaşlanma sürecini etkileyen hücresel yaşlanma, dokular ve organlar ve sistemler düzeyinde farklı yaşlanma mekanizmaları olduğu bilinmektedir. Hücresel yaşlanmada, hücrelerin bölünme yeteneği, DNA onarım kapasitesi ve enerji üretimi azalır. Doku ve organ yaşlanmasında, dokuların ve organların işlevini bozabilir. Sistem düzeyinde yaşlanma mekanizmasında ise, vücut sistemlerinin fonksiyonel işleyişleri bozulabilir. Yaşlanma, çoğunlukla 20'li yaşlarda başlar ve devam eder. Ancak bazen yaşlanma belirtileri çok daha erken yaşlarda görülebilmektedir. Ve bunu etkileyen en önemli faktörlerden biri de diyetteki besinlerdir. Sizler için uzak durmanız gereken hızlı yaşlandıran besinler listesini aşağıda yazdık!

SİZİ YAŞLANDIRAN O BESİNLER!

Günlük olarak diyetimizde tükettiğimiz besinler sağlığımızı sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı olmak kavramı yalnızca hastalık halinden uzak olmak demek değil aynı zamanda ruhsal ve bedenen iyilik halinde olunması durumudur. Yaşlanma durumu da her ne kadar doğal bir sürecin parçası olsa da yaşlanma belirtileri normalden erken gözlendiğinde ruhsal olarak kişiyi olumsuz etkileyebilmektedir. İşte uzak durmanız gereken hızlı yaşlandıran besinler:

İşlenmiş şeker içeren gıdalar

Trans yağlı gıdalar

Tuz

Alkol

Fast food ürünleri

Dondurulmuş gıdalar

Asitli içecekler

Hızlı yaşlandıran besinler, hücresel hasara, DNA hasarına ve iltihaplanmaya neden olduğundan bu gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır.

ERKEN YAŞLANMA HASTALIĞI NEDİR!

Hutchinson-Gilford progeria sendromu (HGPS) olarak da bilinen erken yaşlanma hastalığı, çocuklarda ve bebeklerde görülen nadir bir genetik hastalıktır. Bu hastalık, hücrelerin ve dokuların erken yaşlanmasına neden olur. Erken yaşlanma hastalığının nedeni progerin adı verilen kısa ve toksik bir proteinin üretimine neden olan LMNA genindeki bir mutasyondur. Erken yaşlanma hastalığının belirtileri şunlardır: