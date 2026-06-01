İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD Ve İsrail'e uyarı! "Ateşkes tamamen çöker"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, varılan mutabakatın Lübnan da dahil olmak üzere tüm cepheleri kapsayan "kesin" bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, herhangi bir bölgede yaşanacak en ufak bir ihlalin ateşkesin bütünüyle çökmesi anlamına geleceğini ilan etti.

İşte Tahran-Washington hattında ipleri kopma noktasına getiren o kritik askeri gelişmenin detayları:

Netanyahu'dan Beyrut'a Saldırı Emri

Ateşkesin geleceğini riske atan gelişme, bu sabah saatlerinde yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordu kurmaylarına acil bir talimat vererek Lübnan'ın başkenti Beyrut'un stratejik öneme sahip Dahiye bölgesine yeniden yoğun hava saldırıları düzenlenmesi emrini verdi. Bu hamle, uluslararası kamuoyunda ateşkesin tamamen delindiği yorumlarına neden oldu.

Bakan Arakçi'den X Üzerinden "Tüm Cepheler" Muhtırası

İsrail'in hava saldırısı talimatının hemen ardından harekete geçen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundaki resmi hesabı üzerinden zehir zemberek bir açıklama yayımladı. Doğrudan Tel Aviv ve Washington yönetimlerini hedef alan Bakan Arakçi, masadaki anlaşmanın sınırlarını şu sözlerle hatırlattı:

"İran ile ABD arasında varılan uzlaşı, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde geçerli olan kesin ve net bir ateşkestir. Ateşkesin herhangi bir cephede ihlal edilmesi, tüm cephelerde birden ihlal edildiği anlamına gelir. Sahada meydana gelecek herhangi bir ihlalin ve yaşanacak tüm kanlı sonuçların tek sorumlusu ABD ve İsrail yönetimidir."



Bölgeyi yakından takip eden uluslararası askeri analistler; İran'ın bu çıkışıyla Lübnan'ı kendi kırmızı çizgisi olarak ilan ettiğini ve İsrail'in Beyrut saldırılarına devam etmesi durumunda Tahran ile Washington arasındaki küresel anlaşmanın tamamen çökeceğini belirtiyor.