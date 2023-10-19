Kadınlarda Bıyık Çıkması Nasıl Engellenir? İşte Bıyık Çıkmasına Son Verecek Yöntemler!

Dudak üstünde çıka tüyler kadınların baş düşmanı niteliğindedir. Her gün yapılan ağda, cımbız, lazer ve ip yöntemleri tüyleri gittikçe daha kalın ve daha siyah hale getirir. Bu yöntemler aynı zamanda ciltte sarkma, tahriş, kırışıklık gibi sorunlara neden olacaktır. Acısız, dış görüşe zarar vermeden tüylerden kurtulmanın en iyi yolu doğal yöntemlerdir. İşte kararmalara, siyah tüylere son verecek doğal yöntemler sizinle...

Şeker Yöntemi

Geçmiş yıllardaki kadınların yüzlerindeki tüyleri almak için kullandığı bir yöntemdir. Acı çekmeden, kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

- Çeyrek bardak suyu tencerede ısıtıp içerisine 2 bardak şeker ve yarım limonun suyunu koyun. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 5 dakika boyunca kaynatıp ocaktan alın. Karışımı soğumaya bırakıp, tüylerinizin olduğu bölgeye bebek pudrası veya mısır nişastasını uygulayın. Daha sonra macun kıvamına gelen karışımı sürüp, bez parçası yardımıyla tüylerinizin çıkış yönünün tersine doğru çekin.

Mercimek Yöntemi

Cildinizdeki ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olan mercimek, aynı zamanda istenmeyen tüylerin de azalmasına yardımcı oluyor.

- Bir avuç mercimeği öğütüp, macun kıvamına gelene kadar bal ile karıştırın. Macunu bıyıklarınızın üstüne sürüp dakika bekletin. Bu yöntemi haftada 1 kere uygulayın.

Nane Yağı Yöntemi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sadece yüzde çıkan tüyleri azaltmak için nane çayı tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Nane çayı vücutta androjen hormonu üretimini azaltıp, bunun sonucunda oluşan yüzde oluşan tüylenmelerin azalmasına yardımcı olur.

- Bir tatlı kaşığı kuru naneyi bardağa koyun. Daha sonra üzerine kaynar su ekleyin. Üzerini kapatıp, 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Naneyi süzerek içine 1 çay kaşığı bal ekleyin. Bu çayı her gün 1 bardak içebilirsiniz.