Kimyasal kozmetik ürünleri çöpe atın! Güneşe gerek kalmadan cildinizi bronzlaştırın

Yaz aylarında özellikle tercih edilen bronz ten Güney Amerikalılara özgüdür. Melez denilen cilt tipi olan bronzluk ise oldukça popülerdir. Cildin hatlarını daha keskin gösteren ve Anadolu'da yanık kavruk olarak bilenen bronzlaşmak için çoğu kişi kimyasal yollara başvurur.

Bunun için özel olarak tasarlanmış makineler bile var. Ancak tüm bu kimyasal yollar ciddi oranda cilt yapısında hasara neden olur. Ciltte kasner riski bile barındıran bu yöntemler yerine doğal yolları gelin beraber inceleyelim.

UYARI: Aşırı beyaz tenli olanlar bunları uygulamasın ya da bronzlaşmaya çalışmasın. Çünkü beyaz tenlilerde korunma gücü diğerlerine göre daha azdır. Güneş ışınları beyaz cilt yapısında hızla deformeye neden olur. Yoğun miktarda alınan UVI ışınları melanin denilen koyu leke sayısının artışına yol açar.

EVDE DOĞAL YOLLARLA NASIL BRONZLAŞILIR?

Cildi en sağlıklı yollarla bronzlaştıran yağ zeytinyağı ve kakao yağının karışımıdır. Bir sprey kutusuna bu yağlardan eşit miktarda döküp karıştırın. Tüm vücudunuza sürerek dışarı çıkın.

Karışım kavruk bronzlaşmaya birebir fayda sağlar. Aynı zamanda cildin nem miktarını koruyarak kuruma ve kabuklaşmayı önler.

Havuç yağı cilt üzerindeki A vitaminini artırarak sebum dengesi sağlar. Bununla beraber cilt tonunda hasar almadan koyulaşma sağlar.

Düzenli olarak yapıldığında koyulaşma oranı hızla artar. Bu yüzden bunu uygularken daha dikkatli olunması lazım. Birden istemediğiniz kadar koyulaşabilirsiniz. Ayrıca buğday tenlilerin çok az miktarda sürmesi gerekiyor.