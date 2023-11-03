Mandalina Kabuğunun Müzicesin İnanamayacaksınız! Şampuanınıza Koyacağınız Bir Tutam Mandalina Kabuğu Sayesinde Herkes Sizi Fark Edecek!
Haberi okuduktan sonra mandalina kabuğunun mucizesine inanamayacaksınız. İster rendeleyin, isterseniz de minik minik doğrayın. Şampuana katacağınız mandalina kabukları ise herkesin gözdesi olacaksınız. İşte detaylar...
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Havalar soğudu, C vitamini deposu meyveler tezgahlara serildi.
Mandalina, hem müthiş kokusu hem de muhteşem besin değerleriyle görücüye çıktı.
İçi sulu mandalinalar kabuklarından ayrılıyor, vücuda şifa oluyor.
Kabukları ise çöpe mi gidiyor...
İşte bundan vazgeçmenizi sağlayacak detayı veriyoruz!
MANDALİNA ŞAMPUANI
Mandalinanın C vitamini zengini olan kabuğu da sağlık deposudur.
Kabukları isterseniz rondodan geçirin, isterseniz rendeleyin.