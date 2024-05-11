Mersin’deki yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Mersin polisinin yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden 9’u tutuklandı.

Mersin’deki yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Son Güncelleme:

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 24 adres belirlendi. Belirlenen adreslere önceki gün özel harekat ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullanıldığı değerlendirilen 17 adet cep telefonu, 16 adet sim kart, 1’er adet hard disk, bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi.


Gözaltına alınan 19 şüpheliden biri emniyetteki ifadesinin ardından sağlık durumu nedeniyle serbest kaldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden 8’i serbest bırakıldı, 10’u ise tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme de şüphelilerden 9’unu tutukladı, birini adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?Ekonomi
# Mersin
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Ben olsaydım..."
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Ben olsaydım..."
Celal Şengör'den ilginç açıklama! Türkiye ve Libya nasıl birleşecek?
Celal Şengör'den ilginç açıklama! Türkiye ve Libya nasıl birleşecek?
İşte faizsiz kredi veren bankalar ve miktarları!
İşte faizsiz kredi veren bankalar ve miktarları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anasaya mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anasaya mesajı
Öne Çıkanlar CHP, İYİ Parti, DEM Parti, SP "Evet", AK Parti ve MHP "Hayır" dedi | ULUSAL HABER CHP, İYİ Parti, DEM Parti, SP "Evet", AK Parti ve MHP "Hayır" dedi | ULUSAL HABER Uzun süredir ulaşamadığı kiracısını öldü sandı gerçeği görünce sarsıldı Uzun süredir ulaşamadığı kiracısını öldü sandı gerçeği görünce sarsıldı