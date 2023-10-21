Muz kabuğunu yüzüne sürdü ve uyudu! 🍌Sabah uyandığında ise...
Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın dediğimizde şaka yapmıyoruz. Muz kabuğunu yüzüne süren Tiktok fenomeni yaşadığı tecrübeyi paylaştı. Akşamdan sürüp sabah uyanan fenomene bakın ne olmuş. İşte muz kabuklarının faydaları
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Muz kabukları tam bir mucize olduğunu kaydeden Tiktok fenomeni, gece yatmadan yüzüne sürdü ve uyudu. Sabah uyandığında ise yaşadığı inanılmaz deneyimi paylaştı.
Muz Kabuklarının Faydaları
Gece yüzüne sürdüğü muz kabuğu adeta ertesi gün cildini bembeyaz yaptı. Yüzündeki sivilce izlerinden lekelere kadar azaltan muz kabuğu cildin nem oranını da dengeledi.
Pigment oranını düzenleyen muz kabukları bununla beraber gözenekleri de küçültür. Muz kabukları içeriğindeki lif iplikleri sayesinde adeta ince çizgileri azaltır. Cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.
Bunun yanı sıra muz kabukları diş yüzeyindeki sarı lekeleri de yok eder. Daha beyaz görünüm sağlarken ağız içindeki iltihapları temizler. Diş kaybını engller.