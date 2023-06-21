Saç derisindeki ölü hücreleri yok ediyor! Şampuanınıza bir kaşık tuz eklerseniz...

Saç derisinde sebum dengesizliği ölü hücrelere yani kepeklenmeye neden olur. Sebum dengesizliği ise vücutta ya çok kuruma ya da çok yağlanmaya bağlı gelişir. Bu ikisi de saç köklerini incelterek dökülme kopulma ve yıpranmaya neden olur.

Uzmanlar sebum dengesini en iyi sağlayan besinin tuz olduğunu vurgular. Tuz, nem oranını dengeleyerek sadece saçta değil tüm vücuda fayda sağlar. Peki şampuanın içerisine tuz eklersek işe yarar mı? Detayı...

ŞAMPUANINIZA BİR KAŞIK TUZ EKLERSENİZ...

Kimyasal içeren birçok malzeme aynı zamanda pahalıdır. Bu yüzden bunları denemeden önce doğal yollarla müdahale etmenizde fayda var. Bunların başında da tuz gelir.

Şampuandaki sodyum oranını artıran tuz saç derisindeki nemi dengeler. Bu da kuruma ya da yağlanmanın önüne geçer. Tuz emilimini direk olarak saç derisinde yapar.

Tuzla beraber duştan çıkınca saçlarınıza masajla çam terebenti yağı sürün. Çam terebenti saç elastiğini güçlendirerek dökülme ve yıpranmanın önüne geçer.

Ayrıca bu iki uygulama saçların hızla uzamasını sağlar. Hem saçları uzatır hem de dökülen alanlardaki saçların yeniden çıkmasını sağlar.