Saç derisindeki ölü hücreleri yok ediyor! Şampuanınıza bir kaşık tuz eklerseniz...

Saç derisindeki ölülere kepek denir. Kepek estetiksel bir sorun olduğu kadar saç derisinin hasarlı olduğunun kanıtıdır. Saç derisindeki bu ölü hücreleri yok etmek için uzmanlar tuzun barındırdığı sodyumu önerir. Peki şampuanın içine bir kaşık tuz eklersek ne olur? İşte yanıtı...

Saç derisindeki ölü hücreleri yok ediyor! Şampuanınıza bir kaşık tuz eklerseniz...
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Saç derisinde sebum dengesizliği ölü hücrelere yani kepeklenmeye neden olur. Sebum dengesizliği ise vücutta ya çok kuruma ya da çok yağlanmaya bağlı gelişir. Bu ikisi de saç köklerini incelterek dökülme kopulma ve yıpranmaya neden olur.

Şampuanınıza tuz eklerseniz

Uzmanlar sebum dengesini en iyi sağlayan besinin tuz olduğunu vurgular. Tuz, nem oranını dengeleyerek sadece saçta değil tüm vücuda fayda sağlar. Peki şampuanın içerisine tuz eklersek işe yarar mı? Detayı...

Şampuanınıza tuz eklerseniz

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ŞAMPUANINIZA BİR KAŞIK TUZ EKLERSENİZ...

Kimyasal içeren birçok malzeme aynı zamanda pahalıdır. Bu yüzden bunları denemeden önce doğal yollarla müdahale etmenizde fayda var. Bunların başında da tuz gelir.

Şampuanınıza tuz eklerseniz

Şampuandaki sodyum oranını artıran tuz saç derisindeki nemi dengeler. Bu da kuruma ya da yağlanmanın önüne geçer. Tuz emilimini direk olarak saç derisinde yapar. 

Şampuanınıza tuz eklerseniz

Tuzla beraber duştan çıkınca saçlarınıza masajla çam terebenti yağı sürün. Çam terebenti saç elastiğini güçlendirerek dökülme ve yıpranmanın önüne geçer. 

Şampuanınıza tuz eklerseniz

Ayrıca bu iki uygulama saçların hızla uzamasını sağlar. Hem saçları uzatır hem de dökülen alanlardaki saçların yeniden çıkmasını sağlar. 

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