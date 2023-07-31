"Saç Dökülmesini Durduruyormuş! Çöp Diye Attığımız Hazinemiz Meğer Elimizin Altındaymış"

Saç dökülmesinin birçok nedeni olabilir, örneğin genetik, hormonal, stres, enfeksiyon, ilaç, beslenme veya yaşlanma. Saç dökülmesi genellikle zararsızdır ve kozmetik bir endişe olarak görülebilir. Ancak bazı durumlarda, saç dökülmesi ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Saç dökülmesi ne zaman tehlikelidir? Saç dökülmesinin tehlikeli olduğu durumlar şunlardır:

- Saç dökülmesi ani, yoğun veya düzensiz bir şekilde gerçekleşirse, bu saç köklerinin hasar gördüğü veya enfekte olduğu anlamına gelebilir. Bu durumda, saç dökülmesine neden olan altta yatan hastalık veya durum teşhis ve tedavi edilmelidir.

- Saç dökülmesi eşlik eden başka semptomlar varsa, bu da başka bir sağlık sorunu olduğunu gösterebilir. Örneğin, saç dökülmesine kaşıntı, kızarıklık, yara, kabuklanma, şişlik, ağrı veya ateş eşlik ediyorsa, bu bir cilt hastalığı, enfeksiyon, otoimmün hastalık veya kanser olabilir. Bu durumda, doktora başvurmak gerekir.

- Saç dökülmesi psikolojik veya sosyal açıdan kişiyi olumsuz etkiliyorsa, bu da tehlikeli olabilir. Saç dökülmesi depresyon, anksiyete, özgüven eksikliği veya sosyal izolasyona yol açabilir. Bu durumda, psikolojik destek almak veya saç dökülmesini önlemek veya gidermek için uygun tedaviler aramak gerekir.

Saç dökülmesini önlemek veya azaltmak için bazı ipuçları şunlardır:

- Saçı nazikçe yıkamak ve kurutmak

- Saçı sıkı toplamamak veya sert şekillendirmemek

- Saça kimyasal işlem uygulamamak veya ısı kullanmamak

- Dengeli ve sağlıklı beslenmek

- Stresten uzak durmak veya yönetmek

- Düzenli egzersiz yapmak

- Gerekliyse vitamin veya mineral takviyesi almak

- Doktorun önerdiği ilaçları kullanmak

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI CEVİZ KABUĞU MUCİZESİ

Ceviz kabuğunun saç sağlığı üzerinde birden çok faydası olduğu tespit edildi. Ceviz kabuğu sadece saç sağlığına iyi gelmiyor. Başka faydaları da bulunuyor.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Hücre yenilenmesini sağladığı için cilt yenilenmesini sağlar.

* Saçlara iyi gelir, kepek önleyici etkisi vardır.

* Kanserden korur.

* Sindirim sistemini düzenler ve kabızlık gidermeye yardımcı olur.

* Ceviz kabuğu şeker hastaları için faydalıdır.

* Sivilce problemleri ve cilt lekelerine karşı faydalıdır.

* Kozmetik alanda pek çok faydası vardır.

SAÇ SAĞLIĞI İÇİN FAYDALARI;

Saçtaki kepek sorununu önler, saç dibi kuruluğuna iyi gelir. Saçta oluşan egzamayı ortadan kaldırır. Saçların beyazlamasını durdurur. Saça parlaklık katar. Ceviz kabuğu aynı zamanda da saç dökülmesini durdurur.

Peki ceviz kabuğu saça nasıl uygulanır?

Cumhuriyet'teki içeriğe göre; Suyu bir tencereye alın ve içine ceviz kabuklarını koyun. Suyun içme suyu olmasına dikkat edin. 1 tatlı kaşığı elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Kullanacağınız ceviz ve su miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kaynadıktan sonra ateşten alın ve suyun soğumasını bekleyin. Elde ettiğiniz bu su ile günde 2 kez saçlarınızı yıkayın. Kısa bir süre sonra ceviz kabuğu suyunun saçınıza olan olumlu anlamdaki etkilerini görebileceksiniz.

Derleme: Ulusal.com.tr