Saçları püskül gibi hızla uzatıyor! Kaynatıp başınızdan aşığı döktüğünüzde halat gibi güçlendiriyor

Hızlı uzayan ancak bakımsız saçlar yeniden sizi en başa götürür. Bu yüzden hem halat gibi sağlam hem de mısır püskülü gibi uzayan saçların kürü sayesinde bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz.

Hızlı uzayan saçlarla beraber saç tellerindeki elastik yapıyı da güçlendirir. Yüzyıllardır kullanılan alternatif tıbbın en etkili kürü sayesinde saçlarınızı sağlıkla uzatabilirsiniz. Bu yüzden mısır püsküllerini çöpe kaymayın. Uzmanlar mısır püsküllerinin kaynatılınca ortaya çıkan suyun bin bir derde deva olduğunu vurgular.

SAÇ UZATAN MISIR PÜSKÜLÜ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Lif sadece bağırsakları çalıştırmaz aynı zamanda vücuttaki ölü olan saç ve tırnaklardaki hücrelerin hareketlenmesi içinde faydası var.

Lif saç köklerindeki vitaminlerin değerini artırarak daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Saçlar ne kadar hızlı uzarsa o kadar güzel görünür. Ancak dolgun ve elastik yapı için güçlü lif kaynağına ihtiyacı var.

5 adet mısır koçanının püskülünü 2 litreye yakın suyla ocakta kaynatın. Akabinde suyu ocaktan alıp süzün. İçine bir damla limon suyu 2 yemek kaşığı sirke ile karıştırın.

Ardından banyo suyuna ekleyin. Son banyo suyu olarak kullanın. Bu karışım saç dibinizdeki sebum oranını dengeler. Sebum saç derisinde kepeklenmeye neden olur. Mısır püskülü kürü bu sorunu ortadan kaldırarak saç köklerindeki tıkanıklığı ortadan kaldırır.

Antioksidan bakımından zengin olan mısır püskülü, saç köklerinde biriken iltihap ve enfeksiyonu azaltır. Bu yüzden saç köklerinin nefes alarak saçların çıkmasını sağlar.

Bu uygulamayı her banyo yaparken kullanmanız gerekir. Sık sık yapılması saç köklerini daha güçlü hale getirir.