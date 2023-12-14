Saçlarınızın Daha Güçlü Olmasını İstiyorsanız Dikkat! Bu Gıdaları Kesinlikle Tüketmelisiniz!

Keten Tohumu

Keten tohumu da sağlımız için oldukça önemli olan gıdalar arasındadır. Güçlü bir antioksidan yapısı olan keten tohumu, birçok hastalığa fayda sağlar. Keten tohumu; sindirim sistemini destekler, kabızlığa iyi gelir, kolesterolü düşür ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Tüm bunların yanından aynı zamanda saça iyi gelir ve saç sağlığını güçlendirir.