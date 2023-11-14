Sarı Saçlılar Bunları Muhakkak Uygulamalı! Saçlarınızdaki Yumurta Sarısı Görüntüsünden Kurtulmanın Yöntemleri...
Sarı saç güzel olduğu kadar bakımı da bir o kadar zordur. Sarı saç, doğru ton ayarlanamadığında ya da bakımı aksatıldığında başa çıkılamayacak bir sorun hale gelir. İşte saçlarınızdaki yumurta sarısı görüntüden kurtulmanın yöntemleri...
Saçın içinde bulunan kırmızı, turuncu ve mavi pigmentler istenilen rengin tutmaması için büyük bir sorundur. Saçtaki turuncuların oluşmaması içinse ana teknikler uygulanmalıdır.
SAÇTAKİ TURUNCULUK NEDEN OLUŞUR?
- Koyu renkli saçlara yeterli ve doğru oradan açıcı uygulanmaması.
-Saçı açarken kırmızı ve turuncu renkli pigmentleri açarak saçı iki kademede açmama.
- Saçlara düzenli olarak bakım ve cila yapılmaması.
Yukarıda sıraladığımız maddeler düzenli olarak uygulanmadığında saçta turunculaşmalar başlar. Kalıcı ve ilgi çekici sarışınlık için temelden bu adımların tek tek izlenmesi gerekiyor.
SAÇTAKİ TURUNCULUK NASIL ENGELLENİR?
Doğru ve yeterli oranda açılan saça düzenli olarak bakım yapılmalıdır. Aksi durumda saç, turunculaşmaya başlayacaktır. Bu nedenle keratin bakımı, badem yağı maskesi ve E vitaminli şampuan kullanmak temel adımlardan.