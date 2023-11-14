Sarı Saçlılar Bunları Muhakkak Uygulamalı! Saçlarınızdaki Yumurta Sarısı Görüntüsünden Kurtulmanın Yöntemleri...

SAÇTAKİ TURUNCULUK NASIL ENGELLENİR?

Doğru ve yeterli oranda açılan saça düzenli olarak bakım yapılmalıdır. Aksi durumda saç, turunculaşmaya başlayacaktır. Bu nedenle keratin bakımı, badem yağı maskesi ve E vitaminli şampuan kullanmak temel adımlardan.