Selülitin geçmesi için ne yapılmalı ne tüketilmeli?

Selülit, cildin alt katmanında biriken yağlarla ilişkilendirilen bir cilt sorunudur. Bu sorunun şiddeti, genetik faktörler, vücut yağ yüzdesi ve yaşla doğrudan ilişkilidir. Özellikle kadınlarda selülit, östrojen hormonunun etkisi ve genetik yatkınlık nedeniyle erkeklere göre daha yaygındır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte cilt incelir ve elastikiyetini kaybeder, bu da selülit oluşumunu artırır.

SELÜLİT NEDİR NASIL GİDER? SELÜLİT OLUŞUMU NASIL ENGELLENİR?

Selülit belirtileri, ciltteki portakal kabuğu görünümü, süzme peynir benzeri görünüm veya daha şiddetli durumlarda ciltte buruşukluklar ve çukurlar şeklinde olabilir.

Selülit nasıl yok edilir sorusunu yanıtlayan Medikal Estetik Hekimi Dr. Mesut Ayyıldız, selülitin nedenleri, belirtileri ve selülite karşı neler yapılabileceği konusunda önemli bilgiler sunmuş, gelin bunları beraber okuyalım.

Gün içerisinde en az 2 litre su tüketmek, selülit oluşumunu önlemek için etkili bir adımdır. Selülit oluşumuna neden olan aşırı yağlı besinlerden kaçınmak önemlidir. Aşırı miktarda tuz ve şeker tüketimi, selülit oluşumunu artırabilir, bu yüzden bu maddeleri sınırlamak gerekir. Alkol ve sigara kullanımı, selülitin oluşma riskini artırabilir, bu alışkanlıklardan uzak durmak önemlidir.

Düzenli olarak egzersiz yapmak ve hızlı kilo alıp vermekten kaçınmak, selülite karşı etkili önlemler arasındadır. Östrojen düzeyini kontrol altında tutmak için turpgillerden (örneğin, karnabahar, brokoli, lahana) bol bol tüketmek önemlidir. Gereksiz ilaç kullanımını sınırlamak ve stresten uzak durmak da selülit oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir.

Güneş ışınlarına maruz kalma süresini özellikle yaz aylarında sınırlamak, cilt sağlığı için önemlidir. Konserve ve salamura besinleri tüketmekten kaçınmak ve kutuda satılan konserve içecekleri (örneğin, kola ve meyve suyu) sınırlamak da selülit riskini azaltabilir. Dik oturma alışkanlığı geliştirmek, selülitin oluşma riskini azaltabilir.

SELÜLİT NEDEN OLUR?

Selülitin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Genetik faktörler

Düzensiz ve dengesiz beslenme alışkanlıkları

Sağlıksız yaşam tarzı

Sık sık kilo alıp verme

Hamilelik

Östrojen hormonunun fazla salgılanması

Yaşın ilerlemesiyle ciltteki incelme ve elastikiyet kaybı

Kullanılan bazı ilaçlar

Aşırı kilo

Hareketsiz yaşam tarzı

Vücutta biriken toksinler.

SELÜLİTİN GEÇMESİ İÇİN NE YAPILMALI NELER TÜKETİLMELİ?

Selülit sorununu hafifletmek ve cildi pürüzsüzleştirmek için evde uygulanabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler şunlardır:

Su Tüketimini Artırın: Günde en az 10-15 bardak su içmek kan dolaşımını hızlandırarak toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir.

Sirkeli Su Tüketin: Elma sirkesi, hormonal dengesizlikleri dengelemeye yardımcı olabilir. Bir bardak suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek içebilirsiniz.

Kafeinden, Kızartmalardan ve Hazır Gıdalardan Uzak Durun: Aşırı kafein tüketimi ve yağlı yiyecekler selülit oluşumunu artırabilir. Bu tür yiyeceklerden kaçının.

Selülitli Bölgeyi Düzenli Olarak Fırçalayın: Bir cilt fırçası ile selülitli bölgeyi düzenli olarak fırçalayarak kan dolaşımını artırabilirsiniz.

Kahve ve Şeker Peelingi Uygulayın: Kahve ve şeker peelingi ciltteki ölü deriyi temizler, kan dolaşımını hızlandırır ve selülit görünümünü azaltır.

Hayatınıza Hareket Katın: Hareketsizlik selülit oluşumunu artırır. Düzenli egzersiz yapmak, selülit sorununu hafifletmede yardımcı olabilir.

Yeşil Çay: Yeşil çayın antioksidan zengini olduğunu neredeyse herkes bilir. Araştırmalar, metabolizmayı hızlandırdığını da göstermektedir. Özellikle yağlı selülit oluşumunu engellemede yağ yakma özelliği ile önemli bir rol oynar. Günde 1-2 fincan zencefil, limon ve yeşil çay karışımını hazırlayarak içebilirsiniz.

Zencefil: Aspirin gibi etki göstererek kan damarlarında plak birikimini önler. Aynı zamanda kanı inceltici etkisi ile dolaşımı rahatlatır. Zencefilin anti-enflamatuar özelliği de dikkat çekicidir.Kereviz: Kan damarlarının kasılmasını önleyerek dolaşımı rahatlatır.

Kuşkonmaz, beyaz lahana ve karalahana: Ödem atıcı ve toksin atma özellikleri nedeniyle bu besinleri sık sık tüketmelisiniz. Beyaz lahana kürünü de toksinlerden arınmak için uygulayabilirsiniz.

Muz: Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düşürür, dolaşımı destekler ve dokuları atık maddelerden temizler. Sindirim ve düşük tansiyon sorununuz yoksa, günde bir muz tüketebilirsiniz.

Soğan ve Sarımsak: Kan basıncını düşürme ve dolaşımı rahatlatma konusunda etkilidirler. Her gün yemeklerinize ve salatalarınıza bolca ekleyebilirsiniz.

Yeşil Beslenin: Yeşil renkli sebzeleri sık sık tüketmeye çalışın. Maydanoz gibi ödem atıcı maddeler içeren bu sebzeler, selülitli bölgelerin daha hızlı iyileşmesine ve detoks etkisi yaratılmasına yardımcı olabilir.

Vitamin ve Mineral Destekleri Alın: Bir doktora danışarak vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alabilirsiniz. A, C ve E gibi vitaminler selülitli bölgelerin iyileşmesine yardımcı olabilir. Selenyum, çinko ve beta-karoten gibi güçlü bileşenleri tüketmek selülit riskini azaltabilir.

Selülit Masajı Yapın: Selülit masajı için soğuk pres doğal yağlara ihtiyacınız olacak. Lavanta yağı, portakal yağı, jojoba yağı, zambak yağı, susam yağı, kekik yağı, limon yağı ve biberiye yağı gibi yağları kullanabilirsiniz. Sorunlu bölgelere yağı uygulayarak kan akışını hızlandırabilir ve selülit görünümünü azaltabilirsiniz.

Selülit ile başa çıkmak için bu yöntemleri düzenli olarak uygulayarak cilt görünümünüzü iyileştirebilirsiniz. Unutmayın ki herhangi bir tedavi uzun vadeli sonuçlar sağlamayabilir, ancak sabır ve düzenli uygulama önemlidir. Bu doğal yöntemlerin yanı sıra, doktor tavsiyeleri de dikkate alınmalıdır.