Sıcaktan terlemiş yağlanmış saçları bitiren çözüm! İki malzemeli doğal karışım

Sıcak havalardan terleyen saç dipleri çok hızlı yağlanır. Kirli ve rahatsız edici terli ve yağlı saçlardan kurtulmanın en kolay yolunu sizler için araştırdık. Gece yatmadan bu karışımı uygulayın. İşte yağlı saçları bitiren iki malzemeli doğal karışım...

Sıcaktan terlemiş yağlanmış saçları bitiren çözüm! İki malzemeli doğal karışım
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Son yılların en sıcak ayında artan problemlerin başında saç terlemesi geliyor. Saçlar terledikçe derideki pigment bozulur. Yağlanma artar. Yağlanan saçlar estetik görüntüden ziyade saçlardan kepeklenmeyi artırır. Saç köklerindeki vitamin değerleri bozulur bu da dökülmeye de neden olur.

Saçların hızla yağlanmasını ve dökülmesini istemiyorsanız bu iki malzemeyi banyo sırasında mutlaka kullanmanızı tavsiye ederiz.

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Yağlanmış saçlara doğal çözüm

SICAKLARDAN TERLEYEN YAĞLI SAÇLARA DOĞAL ÇÖZÜM

Bir kovanın içini yarım sıcak su kadar doldurun.

Ardından üzerine bir yemek kaşığı karbonat tozu bir su bardağı sirke ekleyin.

Banyodan çıkmadan bu suyu dökün. Sonra durulanın.

Terlemiş saçlara doğal çözüm

Karışım saç dibindeki sebumu dengeler. Bu sayede kepeklenme durumu meydana gelmez.

Hormonları dengeleyerek yağlanmayı engeller.

Yağlanmış saçlara doğal çözüm

Sirkenin salik asit özü saç diplerini güçlendirerek dökülmenin önüne geçer.

Terlemeyi engeller gözenekleri temizler.

Yağlanmış saçlara doğal çözüm

Karbonat saç elastiğini güçlendirerek incelme ve yağlanmaya müsait sürecin önüne geçer.

Bu karışım aynı zamanda saç derisinin enfeksiyondan etkilenmemesini de sağlar.

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