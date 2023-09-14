Skar (yara izi) nasıl geçer? Skar ve yara izi tedavisi nasıl olur? Ciltteki çeşitli izler lekeler neden olur nasıl düzelir?

Skarlar veya yara izleri, ciltteki yaralanmaların veya rahatsızlıkların sonucunda oluşurlar ve genellikle estetik veya rahatsız edici olabilirler. Ancak, iyi haber şu ki, skarlar ve yara izleri tedavi edilebilir ve görünümlerini önemli ölçüde iyileştirmek mümkündür. Cilt sağlığınızı iyileştirmek ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olmak için yapabileceğiniz adımları öğrenmek için okumaya devam edin.

SKAR (YARA İZİ) NASIL GEÇER? SKAR VE YARA İZİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Skar ve yara izi tedavisi, yaralanmanın boyutunu ve görünümünü değiştirerek daha az rahatsız edici hale getirebilir. Bazı yöntemler yara iyileşirken iz oluşmasını engelleyebilir.

Skar tedavisi yöntemleri şunlardır:

Dermabrazyon: Bu sıkça kullanılan bir sivilce izi tedavisi, cildin üst tabakasını hafifçe zımparalama işlemidir. Bu sayede cilt yumuşatılır ve sivilce izlerinin görünümü azaltılır.

Enjeksiyonlar: İlaçlar doğrudan yara izine enjekte edilerek yara izi küçültülür ve düzeltilir. Keloid izlerini kortikosteroid enjeksiyonları ile azaltmak mümkündür.

Lazer Tedavileri: Lazer ve ışık tedavileri, yara izlerini küçültüp hafifletebilir. Farklı lazer uygulamalarıyla yara izi tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Basınç Tedavisi: Elastik bir bandaj, pansuman veya çorap kullanarak yaraya baskı uygulayarak yara izinin oluşmasını veya büyümesini önlemek mümkündür. Ayrıca masaj uygulaması da yara dokusunun yeniden şekillenmesine yardımcı olabilir.

Skar Revizyon Cerrahisi: Derin yara izlerinin görünümünü düzeltmek için cerrahi müdahale yapılabilir. Yara izlerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da görünümlerini değiştirip belirginliklerini azaltabilir.

Topikal Kremler ve Merhemler: Kortikosteroid krem veya silikon jel gibi ürünler yara izini küçültmekte veya oluşmasını engellemekte kullanılabilir. Tedavi seçeneği doktorunuzun tavsiyesine bağlı olarak belirlenir.

YARA İZİ OLUŞUMUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

İnsan dokusundaki normal iyileşme süreci yara izi oluşumuna yol açabilir. Yara izleri kişinin cilt rengine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Açık tenli kişilerde ilk başta pembe veya kırmızı olabilirken daha sonra cilt renginden biraz daha koyu veya açık bir renk alabilir. Koyu tenli kişilerde ise pembemsi yara izleri zaman içinde koyu lekelere dönüşebilir. Yara izleri bazen kaşıntılı, ağrılı ve hassas olabilir.

Yara izinin görünümü çeşitli faktörlere bağlıdır:

İnflamatuar Sebepler: Akne, kist, discoid lupus eritematozus gibi durumlar.

Enfeksiyonlar: Su çiçeği sonrası yara izleri gibi.

Travma: Yaralanma, kazalar, yanıklar, cerrahi girişimler.

Hastaya Bağlı Faktörler: Atrofik skar eğilimi, var olan atrofik skarlar, Ehler-Danlos sendromu gibi faktörler.

YARA İZİ TÜRLERİ NELERDİR?

Yara izleri çeşitli tiplerde olabilir:

Depresif (Atrofik): Su çiçeği ve akneden kaynaklanan bu yara izleri çöküntülüdür. Genellikle yüzde görülür ve yaşlandıkça daha belirgin hale gelebilir.

Kontraktür: Yanıklardan sonra oluşan bu yara izleri cildi sıkıştırır ve hareketi kısıtlayabilir.

Keloidler: Yara bölgesini aşan büyümüş yara izleri, kabarık ve kaşıntılı olabilir.

Düz: İlk oluştuğunda yüksek ve pembe/kırmızı görünen yara izleri zamanla düzleşir ve cilt rengiyle uyumlu hale gelir.

Yükseltilmiş (Hipertrofik): Yara izine hafif bir yükseklik eşlik eder, ancak keloidler gibi aşırı büyüme göstermez.

Çatlaklar: Cilt hızla genişleyip daraldığında oluşan bu izler genellikle ergenlik veya hamilelik döneminde görülür.

Yara izleri, ciltteki birçok farklı faktöre bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Tedavi seçenekleri yara izinin türüne bağlı olarak belirlenir.

Yara izi üzerindeki yeni deri incedir ve UV ışınlarına karşı koruma sağlamaz. Bu nedenle, güneşten gelen UV ışınlarından kaynaklanabilecek zararlara karşı koruyucu güneş kremi kullanmak önemlidir.

Lazer, yara izi tedavisinde etkili bir yöntemdir ve çeşitli seanslar gerektirebilir. Sonuçlar bireyden bireye değişebilir, ancak genellikle %60-70 iyileşme oranı elde edilir. Bu tedavi, yara izini daha pürüzsüz ve uygun bir görünüme kavuşturmak için kullanılır.