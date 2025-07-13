Tarım Bakanlığı açıkladı: At eti, boya, sahte yoğurt! İşte hileli gıda listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlerle ilgili son denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın yayımladığı yeni tağşiş listesinde birçok gıdada yasaklı katkı maddeleri, taklit bileşenler ve sağlığa zararlı içerikler tespit edildi.



Uygunsuzluk Tespit Edilen Bazı Ürünler:



Baharatlar: Sumakta ve çeşitli karışım baharatlarda gıdada kullanımı yasaklı boya tespit edildi.



Pide ve lahmacun harcı: Harçlara tek tırnaklı hayvan eti (at/eşek) karıştırıldığı ortaya çıktı.

Kebap ve köfte harcı: Sakatat ve kanatlı et, içerikte belirtilmeden kullanıldı.



Zeytinyağı: Tohum yağları ile karıştırılarak saflığı bozuldu.



Tereyağı: İçeriğine bitkisel yağ eklenerek doğal yapısı bozuldu.



Peynir ve süt ürünleri: Nişasta, natamisin gibi katkı maddeleri kullanıldı.



Yoğurt: Manda yoğurdu diye satılan bazı ürünlerde manda sütü bulunmadığı belirlendi.



Çikolata ve kıyma: Bazı ürünlerde yasaklı ilaç etken maddeleri saptandı.



Bakanlıktan Uyarı:

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları özellikle ambalaj ve içerik etiketlerini dikkatle incelemeleri konusunda uyardı. Şüpheli görülen ürünlerin, Bakanlığın “güvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden sorgulanabileceği hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, bugüne kadar ifşa edilen toplam ürün sayısı 880’e, doğrudan halk sağlığını tehdit eden ürün sayısı ise 181’e ulaştı.



İşte o liste...