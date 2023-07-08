Tek bir damla ile saç gibi kaş çıkarma! Evde kaş kalınlaştırmanın yolları

Son 10 - 7 yıldır kalın kaş moda haline geldi. Ancak kalın kaş yaptırmak için çoğu kişi dövme sistemini tercih eder. Bu da kaş köklerine zarar verir. Uzmanlar kalın kaş yaptırmak için dövme yapanların çoğunda geri dönüşü olmayan sonuçların yaşandığını belirtir.

Kalın kaşın moda olmasının ardında alternatif tıp uzmanları dövme yerine doğal yollar tercih edilmesini tavsiye eder. Kıl köklerini güçlendirecek alternatif yağları sizler için derledik.

KAŞ GÜRLEŞTİREN DOĞAL YAĞLAR

ARGAN YAĞI

E vitamini bakımından zengin olan argan yağı, kıl köklerini besler. Kıl köklerini güçlendiren argan yağı, düzenli kullanıldığında kaşları hem uzatır hem de kalınlaştırır. Argan yağını kaşlar dışında bir yere sürmeyin. Çünkü argan yağı kıl köklerini güçlendirmede çok etkilidir.

VAZELİN

Dökülmüş kaşları anında çıkaran kimyasal yağ vazelindir. Vazelin hem kaş çıkartırır hem de kaşları şekillendirir. Gün içinde iki defa vazelin sürün. Bu işlemleri kaşlarınız çıkana kadar yapınız. Vazelin yapısı gereği ayrıca kaşların biçimsel düzene girmesini de destekler.

HİNT YAĞI

Çok güçlü olan Hint Yağı hem E vitamini hem de omega-3 yağ asitleri barındırır. Hint yağı, kaşların saçlardan da daha uzun olmasını sağlar. Hint yağı, olmayan kılları bile çıkartacak kadar etkilidir. AKşam yatmadan önce bir damla süremniz yeterlidir.