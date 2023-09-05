Tırnak batmasına ne iyi gelir? Tırnak batması nasıl geçer?

Tırnak batması nedir sorusuna cevap olarak, tırnağın tırnak yatağına doğru uzandığı ve ağrılı bir durum oluşturduğu belirtilmelidir. Bu durum genellikle ayak baş parmağında görülür ve tırnak köşesinin cilde gömülmesiyle karakterizedir. Tırnak batması, zamanında tedavi edilmezse enfeksiyon riski taşır ve ağrı daha da artabilir. İltihap geliştiğinde ise ağrı daha şiddetli bir hal alır ve şişlik, kızarıklık, akıntı gibi belirtiler eşlik edebilir.