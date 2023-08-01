Tırnakları aslan pençesine dönüştürüyor! Tek bir damla yağ yeterli

Tırnak bakımı oldukça önemlidir. Vücutta ölü kısım olan tırnakların bile vitamine ihtiyacı vardır. Aslan pençesi gibi kalın kırılmaz tırnaklara sahip olmak isteyenler ise bu bakım haberi tam size göre! Tek damla yağla tırnaklarınızı güçlendirin. İşte tırnakları güçlendiren yağlar...

Tırnakları aslan pençesine dönüştürüyor! Tek bir damla yağ yeterli
Tırnakları aslan pençesine dönüştürüyor!
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Aslan pençesi tabiri kırılmaz sağlam tırnaklar için söylenir. Kırılmaz sağlam tırnakların formolü olan yağları ise gelin beraber inceleyelim. Tırnakların da saçlar gibi bakıma ihtiyacı var. Vücutta belli vitaminler azaldığında tırnaklarda kırılma sararma ve beyaz lekeler meydana gelir.

Ciddi oranda tırnaklarda estetiksel bozukluğa neden olan vitamin eksikliği hem ağzı yoluyla hem de dışarıdan müdahale ile giderilebilir.

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Tırnaklar nasıl güçlendirilir

İŞTE TIRNAKLARI GÜÇLENDİREN YAĞLAR...

BADEM YAĞI

Tırnakları güçlendiren yağlardan biri E vitamini bakımından zengin olan badem yağıdır. Badem yağı tıpkı saçları uzattığı gibi tırnakların hızlı uzamasına ve kalınlaşmasına yardımcı olur. Özellikle tırnak ve etin birleştiği noktalara sık sık sürülmesi gerekiyor. 

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JOJOBA YAĞI PORTAKAL SUYU 

Bu karışım hem tırnakların daha hızlı uzamasını sağlar hem de tırnakları güçlendirir. Jojoba yağı vücutta azalan E vitaminini hızla sağladığı gibi çözelti etkisiyle tırnak etlerinde enfeksiyonu azaltır. Portakal sayesinde de C vitamini sağlar. Tırnaklar daha canlı ve parlak görünür. 

Jojoba yağı

DOMATES SUYU HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Tırnak aralarında biriken enfeksiyon ve bakterileri hızla temizler. Domates suyu, sayesinde ise antioksidanla tırnaklar daha güçlü hale gelir. Aynı zamanda bu karışımla tırnaklar güçlenir. Kolayca şekil verilebilir. 

tırnak uzatma

SARI KANTARON YAĞI

Tırnakları mantar ve egzamadan kurtarır. Tırnak etlerini güçlendirerek daha sağlıklı görünmesini sağlar. Bunun yanı sıra tırnakları güçlendirdiğinden daha sağlıklı uzamasını sağlar. Sarı kantaron yağından her gece sürülmesi tavsiye edilir. 

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