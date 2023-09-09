Yaşlanma belirtilerini 10 dakikada yok eden doğal karışım nasıl hazırlanır? Aloe vera ne işe yarar nasıl kullanılır?

Yapılışı:

Bir kaseye aloe vera jeli, zerdeçal tozu ve hindistan cevizi yağını ekleyin.

Malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir krem kıvamı elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Son olarak, limon suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın.

Kremi temizlenmiş cilde uygulayın ve nazikçe masaj yaparak cildiniz tarafından emilmesini sağlayın.