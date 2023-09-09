Yaşlanma belirtilerini 10 dakikada yok eden doğal karışım nasıl hazırlanır? Aloe vera ne işe yarar nasıl kullanılır?
Sarkma, leke, akne, gözenekli görüntü, belki ufak da kırışıklıklar... Cildiniz yaşlanmaya mı başladı? Müdahale zamanı! Yaşlanma belirtilerini 10 dakikada yok eden doğal karışım nasıl hazırlanır? Aloe vera ne işe yarar nasıl kullanılır?
Ciltteki sarkma, lekeler ve açık gözenekler, yaşlanma belirtilerinin ilk işaretleridir. Ancak pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için bu basit karışımı deneyebilirsiniz. İşte doğal krem tarifi:
Yaşlanma belirtilerini 10 dakikada yok eden doğal karışım nasıl hazırlanır?
Malzemeler:
2 yemek kaşığı aloe vera jeli
1 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
5-6 damla limon suyu
Yapılışı:
Bir kaseye aloe vera jeli, zerdeçal tozu ve hindistan cevizi yağını ekleyin.
Malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir krem kıvamı elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
Son olarak, limon suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın.
Kremi temizlenmiş cilde uygulayın ve nazikçe masaj yaparak cildiniz tarafından emilmesini sağlayın.
Yaklaşık 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla cildinizi durulayabilirsiniz. Bu doğal krem, içerdiği aloe vera jeli, zerdeçal, hindistan cevizi yağı ve limon suyu gibi doğal bileşenlerin cilt lekelerini azaltmada potansiyel faydalarına dayanmaktadır.