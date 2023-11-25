Yumurta Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın! İnce Çizgileri Yok Ediyor, Kırışıklıkları Azaltıyor!
Yaşlanmanızı geciktirecek muhteşem yüz maskesi! Yumurta kabuklarını çöpe atmaya son! Yumurta kabukları ince çizgileri yok ediyor ve kırışıklıkları azaltıyor! Yumurta kabuklarıyla elde edebileceğiniz mükemmel bir yüz maskesi tarifiyle geldik! İşte yaşlanma karşıtı muhteşem yüz maskesi…
Yaşlanma problemi her bireyin zaman içerisinde yaşadığı problemlerden biridir. Yaş ilerledikçe daha çok etkisini gösteren kırışıklıklar, hepimizin korkulu rüyasıdır. Peki, kırışıklardan kurtulmanın en etkili çözümü nedir? Evde doğal bir şekilde kendi maskenizi hazırlamak oldukça kolay! Piyasada bulunan birçok kırışıklık karşıtı ürünlerin aksine evde düşük maliyetle hazırlayabileceğiniz yaşlanma karşıtı yüz maskesini sizin için araştırdık! İşte muhteşem yaşlanma karşıtı yüz maskesinin formülü…
Cildimizin güzel ve genç gözükmesi hepimiz için oldukça önemlidir. Yaşlanmak yaşamımızın doğasında olan bir şey fakat yaşlandırmayı geciktirmek bizim elimizde. Yaşlanma sonucu meydana gelen kırışıklıklar cildimizi olumsuz etkileyen faktörler arasındadır. Kırışıklıkları tamamen engellemek elbette zor. Fakat cildinize iyi baktığınız taktirde kırışıklıkları azaltarak yaşlanmanızı geciktirebilirsiniz. Kırışıklıklar sadece yaşa bağlı olarak meydana gelmeyebilir. Bazı ciltler bakımsız kaldığında erken yaşta kırışıklık ve bozulmalar meydana gelebilir. Cilt sağlığınız için en önemli adım doğru bir cilt bakımından geçmektedir. Cilt bakımına ek olarak uygulayacağınız maskeler yaşlanmanızı geciktirecek ve kırışıklığınızı önleyecek faktörler arasındadır. Üstelik cilt bakımınız için pahalı serumlara, maskelere ve cilt bakım ürünlerine çok fazla para harcamanıza gerek yok! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu maske kurtarıcınız olacak! İşte yaşlanma karşıtı muhteşem yüz maskesi formülü…
Yaşlanma Karşıtı Yumurta Kabuğu Maskesi
Yumurta kabuklarını çöpe atmaya son! Yumurta kabuklarınızı yüz maskesi olarak değerlendirebilirsiniz.
Hazırlanışı;
- Yumurta kabuklarını güzelce temizleyin ve fırınlayın.
- Fırından çıkardığınız yumurta kabuklarını rondodan geçirerek toz haline getirin.
- Yumurta akı, bal ya da zeytinyağı kullanarak hazırladığınız tozu karıştırın ve maske haline getirin. İstediğiniz bir ürünü kullanabilirsiniz. Dilerseniz yumurta akını, dilerseniz balı, dilerseniz de zeytinyağını kullanabilirsiniz.
- Hazırladığınız yumurta kabuğu maskesini cildinize sürün ve yaklaşık 10 dakika kadar bekletin.
- Daha sonra ılık suyla yüzünüzü temizleyin.
- Yumurta içerisindeki kalsiyum sayesinde cildinizi temizleyecek ve yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları en aza indirecektir.