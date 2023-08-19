Zoretanin nedir ve niçin kullanılır? Zoretanin kaç ayda kullanılır? Zoretanin kilo aldırır mı?

Yıllar önce Roaccutane tarzı sivilce tedavisinde ilaçlar üretildi. Ancak bu ilacın sağladığı yan etki intiharlara neden olunca bilim insanları ilaçları daha zararsız hale getirerek sivilce tedavisinde en etkili olan bir diğer ilaç yani zoretanin üretti. Yüksek oranda A vitamini barındıran zoretanin Bütün hücrelerin harekete geçmesini sağlayarak cilt yüzeyinden kulak içi burun içi ve idrar yoluna kadar ödem iltihap atmayı sağlar.

Zoretanin hamile ve gebe kalmak isteyenlere asla önerilmez. Kan akışını inceltir. Bu yüzden kullanımı bir uzman kontrolünde yapılmalı.

ZORETANİN KAÇ AY KULLANILIR?

Vücuttaki tüm toksinleri attığından karaciğeri kurutma ihtimali var bu yüzden ilacı kullananların günde en az 3.5 litre su tüketmesi lazım. Bunun dışında deri altında ya da vücutta biriken iltihabı bazen iri sivilcelerle bazen idrar yoluyla atar. Gözenekleri kapatarak yağlanmayı en aza indirir.

Ortalama 3-6 ay arası kullanılan zoretanin miktarını genellikle uzmanlar kan testi yaparak takip eder. Kan değerleri düşük olanlara genellikle 20 mg ya da sabah 10 mg akşam 20 mg verilir. Daha yüksek olanlara ise daha yüksek dozda verilir. Bu hastanın her ay vereceği kan testindeki değerlere bağlı yapılır.

ZORETANİN KİLO ALDIRIR MI?

İştah açtığından ve çok sık tüketildiğinden genişleyen mide kaynaklı herkesin aklında kilo aldırmaya yönelik bazı durumlar kalmıştır. Bazılarının da başında bu durum gelmiştir. Ancak zoretanin direk olarak kilo almaya neden olmaz. Dolayı olarak etkileri mevcuttur.

ZORETANİN KULLANIRKEN NELER TÜKETİLMEMELİ?

Öncelikle A vitamini bakımından zengin tüm besinler azaltılmalı. Çünkü A vitamini etkisi sağladığından soruna yol açabilir. Kızartma, tuzlu ve yağlı kuruyemişler, cips, kola diğer asitli içeceklerde ilacın etkisini azaltır. Öte yandan bitki çayları da risk taşır.