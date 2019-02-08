Haftalık yatırım araçları teknik analizi

TCMB finans dışı kesimin kısa vadeli borç ve alacaklarını paylaştı.Kasım ayında finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, bir önceki aya göre 780 milyon dolar azalarak 117 milyar 515 milyon dolar döviz yükümlülükleri de 265 milyon dolar düşüşle 320 milyar 659 milyon dolar oldu.
Net döviz pozisyon açığı ise bir önceki aya göre 515 milyon dolar artarak 203 milyar 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.
TÜİK raporuna göre yatırım araçlarından Ocak ayında en çok getiriyi BIST100 gerçekleştirirken kaybettiren ise Dolar oldu.
DOLAR, enflasyon verilerinin ardından 5.24-5.175 bandı arasında sıkışık bir fiyatlama sergiledi.Dün ABD'nin patriot füzelerine ilişkin açıklamaları ve küresel konjektürde gelişen risk algısının yükselmesi ile dolar kuru 5.295 seviyelerini gördü. Haftayı kapatacağımız şu saatlerde ise 5.235 seviyelerinden fiyatlanıyor.
EURO,dün 6.01 seviyelerini yukarı kırmasına rağmen tekrar gevşeyerek 5.94 seviyelerine geldi haftalık kazançlarını geri verdi.
GRAM ALTIN,218-223 tl arasında bu hafta işlem gördü ve 221 tl civarlarında kapanması muhtemel görünüyor.
BIST100 endeksi,105.500 seviyelerinden gelen satışlarla 102.000 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Kar satışlarının derinleşmesi durumunda soluğu 98.000'ler de alabiliriz.
Yasin Alıcı
ulusal.com.tr
08 Şubat 2019, 16:59
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.