Hala kurtarabiliriz umudu…

Amerika bizi her yönden kuşatmış ve aralıksız tehdit ediyor. Eskiden havuç ve sopa aynı anda gösterilirdi. Her iki halde de zokayı yutma kaderimizdi.
Amerika nerelerden tehdit ediyor, kısaca bir bakalım.
1-Doğu Akdeniz’de sürekli tatbikatlar yaparak, Orta Doğuda Türkiye’nin etkinliğini sınırlayarak,
2-İran ile ticaret yapma diye tehditederek, İran’dan ham petrol alıp işleyen firmalarımızı tehdit ederek,
3-Rusya’dan S-400 savunma sistemleri satın alamazsın diyerek,
4-Kıbrıstan askerini çek, Garantörlüğü bırak ve Rum devletini tanı diye tehdit ediyor.
5-Her yıl Ermeni Soykırımı yalanını kabul edeceksin diye tehdit ediyor.
6-Rusya ile siyasi ve ticari ilişkileri kes diye tehdit ediyor.
7- Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD’ye silah, teçhizat, lojistik ve mali destek vererek tehdit ediyor.
8- Senatosundan yasa çıkarıyor. Türkiye’ye kredi veren kuruluşlara Türkiye’ye kredi vermeyin diyerek tehdit ediyor.
Zaten adı konulmamış Amerikan ambargosu sürüp gidiyor.
9-ABD’nin bölgede, Kürdistan kurma peşinde olması, apayrı bir tehdittir.
10- 15 Temmuz gecesi, Türkiye’deki Amerikancıları kullanarak Erdoğan’ı katletmek üzere darbe girişimi oldu. Tehdit; ölümlü tehdide kadar varmış oldu.
Genlerindeki Amerikancılıktan olsa gerek, hala Türk Amerikan ilişkilerini kurtarmaya çalışan bir siyasal iktidarıvar.
Elin oğlu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanını öldürmeye teşebbüs etmiş, biz hala Amerika’dan iyi ilişki bekliyoruz!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, ABD Türk ilişkilerini kurtarmaktan söz ediyor. İlişkiler ölmüş, ölüyü dirilteceğini sanıyor.
Amerika her Allah’ın günü Türkiye’yi tehdit ediyor, Amerikancı zihniyet, Amerikan Türk ilişkilerini kurtarmaya çalışıyor.
Siyasal İslam’ın en önemli zaafı, Amerikan yanlısı olmaktan hiçbir şartta vaz geçememesidir. Cumhurbaşkanının canına kast edilmiş olsa bile…
Bu stratejik zafiyet, celladına yalvarma biçiminde sürüp gidiyor. ABD’den gelen bu tehditlere rağmen hala Türk Amerikan ilişkilerinin, düzeltilebileceği umudunu taşıyanlar var.
Amerika’dan tehditler geliyor. Bizden giden cevapların içinde; “niye bizi tehdit ediyorsunuz… biz birlikte NATO’da müttefik değil miyiz” …“Stratejik müttefikimiz Amerika” gibi savunmalar yapıyoruz.
“Aman Amerika’yı küstürmeyelim” tavrı, taktik bir düzlemde değil stratejik düzlemde bir felakettir.
İncirlik Üssü ve Kürecik radarlarının Amerika tarafından hala tepe tepe kullanıyor olması,stratejik olarak, ABD tehditlerine hiçbir cevap verilmediğini göstermektedir. Çünkü İncirlik Üssü, Fırat’ın Doğusunda,PYD’ye hizmet götürdüğü aşıkardır.
Muhalefetin de müzmin ABD yanlısı olması sebebiyle, iktidarın elde ettiği rahatlık,iktidarı da ABD’ye yalvararak çözüm aramaya sevk ediyor.
ABD Türkiye çıkarları stratejik olarak karşı karşıyadır. Taktik düzeyde ilişkilerin kurtarılması diye bir şey söz konusu olamaz.
Bülent Esinoğlu
ulusal.com.tr
29 Temmuz 2018, 20:53
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