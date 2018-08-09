Hani piyasa serbesti? Dolar niye dalgalanıyor?

Amerika bizden ne istiyor? Günlerdir televizyonlarda bu soruya cevap arayanlar var.Amerika bizden çok şey istiyor ama ilk istediği zaten diğerlerini de kapsıyor.1-ABD bizden Fırat’ın Doğusunu istiyor.2- Rusya ile iyi ilişkiler kurmamamızı istiyor.3-Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hak iddia etmememizi istiyor.4-İran’a, ABD ile birlikte Ambargo uygulamamızı istiyor.5-Kıbrıs’tan askerimizi çekmemizi istiyor.6-Türkiye’deki Amerikancılara yani PKK uzantıları ve FETO’culara özgürlük istiyor.Kendi kendimize soralım; Amerika’nın istediklerinin hepsini versek, Amerika bize ne verecek?Hemen söyleyelim. Piyasa ekonomisi denen ama çok uluslu şirketlerin isteklerine göre yönlenen ve kararlarına göre işleyen ekonominin devamınısağlamak için sıcak para akışına yol verecek. Amerikalı spekülatörlere, Türkiye’ye biraz sermaye akışı sağlayın diyecek.Diyecek mi, demeyecek mi, bilmiyorum ama çok uluslu şirketlerle ortak olan yerli sermayemiz, bizim devletimizden, Amerika’nın isteklerine hemen karşılık vermemizi istiyorlar. Çünkü hemen şimdi sıcak paraya ihtiyaçları var. Devlete teslim olun diyorlar.Yumuşak karnımızın, ekonomi olduğu herkesin malumudur. Tarafsız akıl yürütenler bile ABD ile uzlaşalım diyorlar. Yani Yukarıda sıraladığım Amerikan isteklerine boyun eğelim diyorlar.Elbette bu kadar açık söylemiyorlar ama dediklerinin dibindevar.Şimdiye kadar sıcak para geldi de ne oldu?Bazı yorumcular diyor ki; aldığımız borçları üretimde kullansaydık bu duruma düşmezdik. Ben de bu düşüncedeyim ama elin oğlu borç verirken sana talimat da veriyor. Verdiği paranın nerede kullanılacağına da borcu veren karar veriyor.16 senedir halkımıza, piyasanın nimetlerini, getireceği zenginliği anlatıp durursanız, serbest olmayan piyasayı, serbest diye anlatırsanız, bir gün aniden dolar yok olur.Amerika /Türkiye konularını görüşmek üzere, heyetimizin Amerika’ya gitmesiyle beraber, yaratılan hava doların aşağı inmesine, anlaşma olmayınca doların yukarı çıkmasına neden oluyor.Hani piyasa vardı? Fiyatları piyasa belirliyordu?Kendimizi ve irademizi ne olduğu belirsiz piyasaya teslim edersek, aslında Amerika’ya kendimizi teslim etmişiz demektir. Piyasa ekonomisi var diye irademizi ve her şeyimizi ona göre düzenlemeye çalışırsak geleceğimiz nokta budur.1-Halka piyasa denilen garabetin Amerikan tekellerinin elinde olduğunu anlatmalıyız.2-Planlama teşkilatını ihtiyaçlarımıza göre plan yapmasını sağlamalıyız.3-Enflasyonu durdurmak için tüketimi kısıp, üretime yol vermeliyiz.4-Hızla Çin ve Rusya ile savunma ittifakları kurmalıyız.5-Suriye devleti ile anlaşıp güneyimizi bir ölçüde güvene almalıyız.6-. Kedi zenginimizin dolarları içeride tutmasını sağlayacak tedbirler geliştirmeliyiz.İlk akla gelenler bunlar olmakla beraber, bağımsızlığı karar vermişsek halkımızı buna hazırlamanın yollarını bulmalıyız.