1 Haziran 2024 hava durumu: O illerde kuvvetli yağışa dikkat!
Herkes aylardır haftasonlarını beklerken hep yağışla karşılaşıldı. Peki bu haftasonu hava nasıl olacak.1 Haziran 2024 cumartesi hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 18°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı