1 Haziran 2024 hava durumu: O illerde kuvvetli yağışa dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı