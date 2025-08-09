10 Ağustos İstanbul sıcaklık ne kadar olacak? Pazar hava durumu

Meteoroloji verilerine göre, 10 Ağustos Pazar günü İstanbul’da hava açık ve güneşli olacak. Sabah sıcaklığı yaklaşık 23 °C civarında başlayacak; öğle saatlerinden itibaren hızla yükselerek en yüksek 32 °C’ye kadar ulaşacak.

Nem oranı sabah saatlerinde yüzde 75 düzeyindeyken, öğleden sonra düşerek yüzde 33’e kadar inecek. Bu da havanın özellikle öğle saatlerinde kavurucu bir hissiyat yaratabileceği anlamına geliyor.