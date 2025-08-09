10 Ağustos İstanbul sıcaklık ne kadar olacak? Pazar hava durumu

10 Ağustos Pazar günü İstanbul’da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 32 °C’ye çıkacak, nem oranı düşerek kavurucu bir etki yaratacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
10 Ağustos İstanbul sıcaklık ne kadar olacak? Pazar hava durumu
Yayınlanma:

Meteoroloji verilerine göre, 10 Ağustos Pazar günü İstanbul’da hava açık ve güneşli olacak. Sabah sıcaklığı yaklaşık 23 °C civarında başlayacak; öğle saatlerinden itibaren hızla yükselerek en yüksek 32 °C’ye kadar ulaşacak.

Nem oranı sabah saatlerinde yüzde 75 düzeyindeyken, öğleden sonra düşerek yüzde 33’e kadar inecek. Bu da havanın özellikle öğle saatlerinde kavurucu bir hissiyat yaratabileceği anlamına geliyor.

istanbul hava durumu
