12 Ağustos hava durumu raporu! Meteorolojiye göre beklenen hava nasıl olacak?
Meteoroloji 12 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya'nın kuzey ve doğu, Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, işte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan verilere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya'nın kuzey ve doğu, Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
12 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU!
Hava sıcaklığı: Marmara ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgar: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı bulutlu 33
- İstanbul: Parçalı bulutlu 29
- İzmir: Az bulutlu ve açık 34
- Adana: Az bulutlu ve açık 38
- Antalya: Az bulutlu ve açık 31
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43