16 Ekim Perşembe 2025 hava durumu: Meteoroloji'den kritik uyarı | Bu illere sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ekim 2025 Perşembe günü birçok şehirde şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Gök gürültülü sağanakların etkili olacağı iller için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte sağanak beklenen bölgeler...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
☂️ Artvin

☂️ Bartın

☂️ Bolu

☂️ Düzce

☂️ Giresun

☂️ İstanbul

☂️ Karabük

☂️ Kastamonu

☂️ Kocaeli

☂️ Ordu

☂️ Sakarya

☂️ Samsun

☂️ Sinop

☂️ Yalova

☂️ Zonguldak

