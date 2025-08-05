2 gün sürecek! Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklendiğini açıkladı.

Perşembe ve Cuma günleri için yapılan uyarıda, İstanbul'da ani su baskını ve lokal yoğun yağış riski öne çıktı.

SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, doğu bölgelerde ise 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, sıcaklıkların normallerin oldukça üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, rüzgarın kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden esmesini bekliyor. Rüzgarın hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı belirtiliyor.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL UYARI: 2 GÜN SÜRECEK

MGM’nin değerlendirmelerine göre İstanbul’da Perşembe ve Cuma günü yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Yağışların kısa sürede yoğunlaşabileceği, bu nedenle olası su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

YURDUN GENELİNDE LOKAL YAĞIŞLAR

Sadece İstanbul değil; kuzey, iç ve batı kesimlerde de benzer yağışlar bekleniyor. MGM, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.