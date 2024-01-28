2 Şubat'ta bekleniyor! İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak...

Hava Forum sosyal medya hesabından açıkladı, İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak ve 2 Şubat'ta başlayacak. Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Düzce ve Kocaeli'de oturan vatandaşların merak ettiği haber geldi. İşte Hava Forum'un yaptığı açıklama...

İSTANBUL DAHİL 5 İLDE ETKİLİ OLACAK

2 Şubat'ta, İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak. Hava Forum'un konu ile ilgili X üzerinden yaptığı açıklama şu şekildedir: