2 Şubat'ta bekleniyor! İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak...
İstanbul dahil 5 ilde etkili olması bekleniyor. 2 Şubat'ta etkisini gösterecek. Hava Forum açıkladı. Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Düzce ve Kocaeli'ye dikkat...
Hava Forum sosyal medya hesabından açıkladı, İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak ve 2 Şubat'ta başlayacak. Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Düzce ve Kocaeli'de oturan vatandaşların merak ettiği haber geldi. İşte Hava Forum'un yaptığı açıklama...
İSTANBUL DAHİL 5 İLDE ETKİLİ OLACAK
2 Şubat'ta, İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak. Hava Forum'un konu ile ilgili X üzerinden yaptığı açıklama şu şekildedir:
"İstanbul'da maalesef halâ kar beklentimiz yok. Hafta sonu hava soğuk ve ara ara yağmurlu... Pazar gecesi ve pazartesi sulu kar şeklinde yağışlar görülebilir, son verilere göre şehir merkezinde örtü gözükmüyor. 2 Şubat itibarıyla ise sıcaklıklar artıyor. Sonrasını takipteyiz..."
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