2 Şubat'ta bekleniyor! İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak...

İstanbul dahil 5 ilde etkili olması bekleniyor. 2 Şubat'ta etkisini gösterecek. Hava Forum açıkladı. Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Düzce ve Kocaeli'ye dikkat...

2 Şubat'ta bekleniyor! İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak...
2 Şubat'ta bekleniyor! İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak...
Son Güncelleme:

Hava Forum sosyal medya hesabından açıkladı, İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak ve 2 Şubat'ta başlayacak. Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Düzce ve Kocaeli'de oturan vatandaşların merak ettiği haber geldi. İşte Hava Forum'un yaptığı açıklama...

İSTANBUL DAHİL 5 İLDE ETKİLİ OLACAK

2 Şubat'ta bekleniyor! İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak... - Resim : 1

2 Şubat'ta, İstanbul dahil 5 ilde etkili olacak. Hava Forum'un konu ile ilgili X üzerinden yaptığı açıklama şu şekildedir:

"İstanbul'da maalesef halâ kar beklentimiz yok. Hafta sonu hava soğuk ve ara ara yağmurlu... Pazar gecesi ve pazartesi sulu kar şeklinde yağışlar görülebilir, son verilere göre şehir merkezinde örtü gözükmüyor. 2 Şubat itibarıyla ise sıcaklıklar artıyor. Sonrasını takipteyiz..."
Altının zirve yapacağı tarih belli oldu! Bakın altın fiyatları ne zaman rekor kıracakAltının zirve yapacağı tarih belli oldu! Bakın altın fiyatları ne zaman rekor kıracakAltın Fiyatları
# istanbul
Çok Okunanlar
Son Dakika: İzmir'de deprem
Son Dakika: İzmir'de deprem
Korkutan deprem uyarısı! '100 bin bina yıkılacak!'
Korkutan deprem uyarısı! '100 bin bina yıkılacak!'
Barajlardaki doluluk oranları coştu! İstanbullular yaşadı!
Barajlardaki doluluk oranları coştu! İstanbullular yaşadı!
En düşük emekli maaşına zam geliyor! İşte o rakam...
En düşük emekli maaşına zam geliyor! İşte o rakam...
Bugün nerede elektrik kesilecek? İstanbul'da saatler sürecek!
Bugün nerede elektrik kesilecek? İstanbul'da saatler sürecek!
Öne Çıkanlar İZMİR ADAYI YİNE AÇIKLANAMADI | Ulusal Haber İZMİR ADAYI YİNE AÇIKLANAMADI | Ulusal Haber İlber Ortaylı ABD'li bilim insanlarına sert tepki gösterdi! 'Siz nereden bileceksiniz' İlber Ortaylı ABD'li bilim insanlarına sert tepki gösterdi! 'Siz nereden bileceksiniz'