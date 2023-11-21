2016 Yılından Beri Bir İlk İstanbul Başta Olmak Üzere Kar Geliyor! 21 Kasım 2023 Hava Durumu

Kış tüm ülkede erken başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde bu hafta kar yağışı hakim olarak. Kar yağışı artıkça hava durumunun eksileri göstermesi an meselesi oldu.

Peki İstanbul'da Ne Zaman Kar Yağışı Olacak?

Meteoroloji İstanbul'da uzun soluklu ilk kar yağışının 26 Kasım 2023 yılında gerçekleşeceğini açıkladı. Tahminlere göre Pazar günü başlayacak olan kar yağışı bu hafta tüm ülke genelinde hakim olacak. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası iç kesimlere kadar inip tüm ülkede kuvvetli fırtınaya neden olacağından AKOM ve AFAD tüm uyarılarını yapmaya başladı.

21 Kasım 2023 Hava Durumu

MARMARA

Parçalı, zamanla güneybatısının çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin (İzmir, Muğla, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın'ın kıyı kesimleri) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kıyıları yer yer sağanak yağışlı.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

KONYA -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, sabah saatlerinde Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu