2024’ün meteorolojik rekorları açıklandı: İşte Türkiye’nin “En”leri!

Geçen yıl Türkiye’de kaydedilen en ekstrem hava olayları, meteorolojik verilerle netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılına ait önemli hava istatistiklerini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2024’ün meteorolojik rekorları açıklandı: İşte Türkiye’nin “En”leri! - Resim: 1

İşte Türkiye’nin 2024’teki en sıcak, en soğuk, en yağışlı ve diğer meteorolojik “en”leri:

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2024’ün meteorolojik rekorları açıklandı: İşte Türkiye’nin “En”leri! - Resim: 2

EN SICAK GÜN

20 Haziran: 47,8°C ile Şanlıurfa, Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi.

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2024’ün meteorolojik rekorları açıklandı: İşte Türkiye’nin “En”leri! - Resim: 3

EN SOĞUK GÜN

 29 Şubat: -34,3°C ile Ardahan, Göle ilçesinde ölçüldü.

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2024’ün meteorolojik rekorları açıklandı: İşte Türkiye’nin “En”leri! - Resim: 4

EN YÜKSEK YAĞIŞ

13 Şubat: Antalya, Kepez ilçesinde metrekareye 297,7 kilogram yağış düştü.

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2024’ün meteorolojik rekorları açıklandı: İşte Türkiye’nin “En”leri! - Resim: 5

EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI

6 Mart: Van, Bahçesaray ilçesinde Karabet Tepesi’nde 247 santimetre kar kalınlığı kaydedildi.

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2024’ün meteorolojik rekorları açıklandı: İşte Türkiye’nin “En”leri! - Resim: 6

EN HIZLI RÜZGAR

28 Aralık: Trabzon’dan saatte 153,4 kilometre hızla esen rüzgar, en hızlı rüzgar olarak kaydedildi.

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2024’ün meteorolojik rekorları açıklandı: İşte Türkiye’nin “En”leri! - Resim: 7

EN YÜKSEK DENİZ SUYU SICAKLIĞI

15 Ağustos: Adana, Karataş, Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu’nda 32,9°C deniz suyu sıcaklığı ölçüldü.

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2024’ün meteorolojik rekorları açıklandı: İşte Türkiye’nin “En”leri! - Resim: 8

EN DÜŞÜK DENİZ SUYU SICAKLIĞI

22 Ocak: Marmara Ereğlisi, Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu’nda 7°C olarak kaydedildi.

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