2024’ün meteorolojik rekorları açıklandı: İşte Türkiye’nin “En”leri!
Geçen yıl Türkiye’de kaydedilen en ekstrem hava olayları, meteorolojik verilerle netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılına ait önemli hava istatistiklerini açıkladı.
İşte Türkiye’nin 2024’teki en sıcak, en soğuk, en yağışlı ve diğer meteorolojik “en”leri:
EN SICAK GÜN
20 Haziran: 47,8°C ile Şanlıurfa, Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi.
EN SOĞUK GÜN
29 Şubat: -34,3°C ile Ardahan, Göle ilçesinde ölçüldü.
EN YÜKSEK YAĞIŞ
13 Şubat: Antalya, Kepez ilçesinde metrekareye 297,7 kilogram yağış düştü.
EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI
6 Mart: Van, Bahçesaray ilçesinde Karabet Tepesi’nde 247 santimetre kar kalınlığı kaydedildi.
EN HIZLI RÜZGAR
28 Aralık: Trabzon’dan saatte 153,4 kilometre hızla esen rüzgar, en hızlı rüzgar olarak kaydedildi.
EN YÜKSEK DENİZ SUYU SICAKLIĞI
15 Ağustos: Adana, Karataş, Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu’nda 32,9°C deniz suyu sıcaklığı ölçüldü.
EN DÜŞÜK DENİZ SUYU SICAKLIĞI
22 Ocak: Marmara Ereğlisi, Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu’nda 7°C olarak kaydedildi.