26 Ağustos’ta sağanak yağış geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Meteoroloji, 26 Ağustos 2025 Salı günü birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
METEOROLOJİ’DEN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ağustos için sağanak yağış alarmı verdi.
Meteoroloji, yaz ortasında birçok şehirde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
İşte yağış beklenen iller...
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin