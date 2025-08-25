26 Ağustos’ta sağanak yağış geliyor! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji, 26 Ağustos 2025 Salı günü birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Resim: 1

METEOROLOJİ’DEN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ağustos için sağanak yağış alarmı verdi.
Meteoroloji, yaz ortasında birçok şehirde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Resim: 2

İşte yağış beklenen iller...

Resim: 3

Samsun

Resim: 4

Ordu

Resim: 5

Giresun

Resim: 6

Trabzon

Resim: 7

Rize

Resim: 8

Artvin

