26 Ağustos’ta sağanak yağış geliyor! Meteoroloji il il uyardı

METEOROLOJİ’DEN SAĞANAK UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ağustos için sağanak yağış alarmı verdi.

Meteoroloji, yaz ortasında birçok şehirde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.