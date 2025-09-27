28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 28 Eylül Pazar günü birçok ilde beklenmedik sağanak yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakalayabilir.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor

SAĞANAK YAĞIŞLAR KAPIDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Eylül Pazar günü 6 şehirde gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Açıklamada, yağışların beklenmedik şekilde etkili olacağı ve vatandaşların hazırlıksız yakalanabileceği vurgulandı.

28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İşte etkilenecek şehirler...

28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Antalya

28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul

28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Sakarya

28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Bolu

28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Karabük

28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Düzce

28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor
