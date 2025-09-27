28 Eylül hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı! Bu 6 şehre gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji, 28 Eylül Pazar günü birçok ilde beklenmedik sağanak yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakalayabilir.
SAĞANAK YAĞIŞLAR KAPIDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Eylül Pazar günü 6 şehirde gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Açıklamada, yağışların beklenmedik şekilde etkili olacağı ve vatandaşların hazırlıksız yakalanabileceği vurgulandı.
İşte etkilenecek şehirler...
Antalya
İstanbul
Sakarya
Bolu
Karabük
Düzce
