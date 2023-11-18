41 İlde "Turuncu" 31 İlde "Sarı" Meteorolojik Uyarı

AFAD, yarın için uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığını ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

41 İlde "Turuncu" 31 İlde "Sarı" Meteorolojik Uyarı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yarın yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 41 il için turuncu meteorolojik uyarı yapıldı.

Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat'ın aralarında yer aldığı 31 il için de sarı meteorolojik uyarı verildi.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, bu illerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

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