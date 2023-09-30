AFAD'dan O il İçin Özel Uyarı! Sağanak Geliyor Hangi İl İçin Dikkatli Olunmalı?

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Samsun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği bildirildi.

AFAD'dan O il İçin Özel Uyarı! Sağanak Geliyor Hangi İl İçin Dikkatli Olunmalı?
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan uyarıda, "1 Ekim Pazar günü Sinop'un iç kesimleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AFAD'tan Yağış Uyarısı!

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır "denildi.

AFAD'dan O il İçin Özel Uyarı! Sağanak Geliyor Hangi İl İçin Dikkatli Olunmalı? - Resim : 1
AFAD'tan yapılan uyarıda ise, "Meteorolojiye göre yarın Samsun'da çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgara karsı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

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