AFAD'dan sarı ve turuncu kodlu uyarı! O illerde şiddetli yağış bekleniyor

Afyonkarahisar, Konya ve Uşak'da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Üç ilde yapılan çalışmalar hakkında AFAD bilgi verdi. AFAD ayrıca 2-3 Eylül tarihleri için bazı illerde sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

O İLLER İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAYINLANDI

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeler neticesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Sinop, Uşak, Isparta, Kütahya, Tokat, Sivas, Nevşehir, 3 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Aksaray olarak belirtildi.

AFYONKARAHİSAR, KONYA VE UŞAK'DAKİ SU BASKININA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Uşak, Afyon ve Konya’da şiddetli yağış sonucu meydan gelen su baskınları ve mahsur kalma olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, "2 Eylül tarihinde Uşak il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları ve mahsur kalmalar meydana gelmiştir. Uşak İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 56 ihbar alınmıştır. Olay bölgesine Uşak il AFAD, İtfaiye, Emniyet ve Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Meydana gelen yağışlar sonucu yapılan çalışmalara destek vermek üzere İzmir ve Afyonkarahisar illerinden personel ve motopomp görevlendirmesi yapılmıştır. Uşak ili Çay ilçesine bağlı Armutlu - Koçbeyli yolunda toprak kayması sonucu yolun ulaşıma kapalı olduğu öğrenilmiştir. Yol açma çalışmalarına devam edilmektedir." denildi.

Afyonkarahisar'daki aşırı yağışlar sonucu su baskınlarının meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Söz konusu baskınlara, İtfaiye ve Özel İdare ekipleri müdahale etmektedir. An itibariyle yağış, etkisini kaybetmiştir. 2 Eylül tarihinde Konya ili Tuzlukçu ilçesinde aşırı yağışlar sonucu yıldırım düşmesi meydana gelmiştir. Konya İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 2 ihbar alınmıştır. Yıldırım düşmesi sonucu bir vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi alınmıştır.” ifadesine yer verildi.

TURUNCU VE SARI KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.