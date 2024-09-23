AFAD'dan yağış uyarısı: 6 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak bu uyarılar yapılmış olup, özellikle Bartın ve Zonguldak’ta çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar bekleniyor. Düzce, Sakarya, Bolu ve Karabük’ün kuzey kesimlerinde ise kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Trabzon genelinde de aralıklı ve zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabileceği bildirildi.

SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Turuncu kodla uyarılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirici SMS gönderildiği açıklandı. AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki tüm ekiplerin yeterli personel ve araçlarla teyakkuzda olduğunu belirtti. AFAD, vatandaşları ani sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi risklere karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.