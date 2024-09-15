Akdeniz’de kuvvetli fırtına kapıda: Vatandaşlar dikkatli olmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir fırtına uyarısında bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Akdeniz’de kuvvetli fırtına kapıda: Vatandaşlar dikkatli olmalı
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 Doğu ve Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtınaların etkili olacağı belirtiliyor. Kurum, iki ayrı bölge için fırtına uyarısı yaparken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı. Doğu Akdeniz’in batısı ve Batı Akdeniz’de etkisini gösterecek olan fırtına ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'in batısında ve Batı Akdeniz'de beklenen fırtınanın detayları paylaşıldı. Bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Anamur-Silifke arasında batı ve güneybatı yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla esecek rüzgarın fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Ayrıca, yarın (Pazartesi) Batı Akdeniz'de yine batı ve güneybatı yönlerden aynı hızda bir fırtınanın meydana geleceği, bunun da gece saatlerinde sona ereceği öngörülüyor.

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