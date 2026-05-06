AKOM’dan İstanbul’a güneş müjdesi: Tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte değişken bahar havalarının yerini güneşli bir döneme bırakacağını müjdeledi.

Yağmur Biçen Kaplan
AKOM’un son değerlendirmelerine göre, İstanbul genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca herhangi bir yağış beklenmiyor. Gökyüzünün ağırlıklı olarak güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 26 Dereceye Kadar Çıkacak Güney yönlerden gelen ılık hava akımlarının etkisiyle bugünden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. Hafta boyunca sıcaklıkların seyri şu şekilde öngörülüyor:

Beklenen Aralık: 23°C - 26°C
Haftanın En Sıcak Günü: 26°C (Salı)
Genel Durum: Mevsim normallerinin üzerinde, yaz havası tadında bir hafta.

