AKOM’dan İstanbul’a kar uyarısı: Saat verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün saat 15.00'ten itibaren İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AKOM’dan İstanbul’a kar uyarısı: Saat verildi
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AKOM tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

AKOM’dan İstanbul’a kar uyarısı: Saat verildi - Resim : 1

Açıklamada, kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının öğle saatlerinden itibaren hızını kaybetmesinin beklendiği, yağışların ise gün boyunca aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

AKOM’un verilerine göre, bugün saat 15.00 ile 23.00 arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Sıcaklıkların 10 derecenin altına düşeceği ve kış değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul genelindeki soğuk havanın etkisinin pazartesi gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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