Ankara için kritik uyarı: 26 Aralık hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2024 Perşembe günü için Ankara'nın hava durumu tahminini açıkladı.
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İşte başkent Ankara için beklenen hava durumu:
Ankara Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 26 Aralık 2024 Perşembe günü Ankara'da hava durumu şu şekilde olacak:
Beklenen Sıcaklık: 4 - 11°C (günlük ortalama 8°C)
Hissedilen Sıcaklık: 4 - 11°C
Nem Oranı: %55 - %88
Bu veriler doğrultusunda, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı ve nem oranının yüksek olduğu bir gün yaşanması bekleniyor. Vatandaşların soğuk hava ve nemden dolayı dışarıda dikkatli olmaları öneriliyor.