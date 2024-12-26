Ankara için kritik uyarı: 26 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2024 Perşembe günü için Ankara'nın hava durumu tahminini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara için kritik uyarı: 26 Aralık hava durumu
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İşte başkent Ankara için beklenen hava durumu:

Ankara için kritik uyarı: 26 Aralık hava durumu - Resim : 1

Ankara Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 26 Aralık 2024 Perşembe günü Ankara'da hava durumu şu şekilde olacak:

Beklenen Sıcaklık: 4 - 11°C (günlük ortalama 8°C)
Hissedilen Sıcaklık: 4 - 11°C
Nem Oranı: %55 - %88
Bu veriler doğrultusunda, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı ve nem oranının yüksek olduğu bir gün yaşanması bekleniyor. Vatandaşların soğuk hava ve nemden dolayı dışarıda dikkatli olmaları öneriliyor.

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