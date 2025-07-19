Ankara Valiliği uyardı: Kuzeydoğuda gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

T.C. Ankara Valiliği