Ankara'da Fırtına Uyarısı!

Ankara'da yarın öğlen saatlerinden itibaren, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ankara Valiliği vatandaşları olumsuz durumlara karşı uyardı.

Ankara'da Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz dışında kalan bölgelerin tamamında yağış etkili olacak. Rüzgarın yurdun büyük bölümünde fırtına yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara'nın batısında çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Ankara Valiliği'nden Uyarı

Valilikten yapılan açıklamaya göre yarın öğle saatlerinden önce kentin güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Başkentlilerin ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # fırtına # ankara # Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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