Ankara'ya sağanak uyarısı! 13 Haziran Salı günü kent genelinde etkili olacak

Ankara'yı etkisi altına alan ve geçtiğimiz hafta sonu hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlarla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Kent genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Ankara Valiliğinden açıklama geldi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara Valiliği, yarın (13 Haziran Salı) kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada saat 13.00 ile 21.00 arasında sel, fırtına ve dolu beklendiği ifade edildi.

Ankara Valiliğinden yapılan uyarı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın ilimiz genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.