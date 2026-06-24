Avrupa'da kırmızı alarm tren seferleri iptal! Türkiye'yi kavuracak asıl sıcak hava dalgası o ay geliyor

Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere’de yüksek sıcaklıklar nedeniyle peş peşe kırmızı alarmlar verilirken; Paris’te Eyfel Kulesi ziyaretçilere erken kapatıldı, kıta genelinde çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Belçika’da ise sıcaklıklar sebebiyle demir yollarında büyük aksamalar yaşanıyor; Belçika Demir Yolları (SNCB) çarşamba ile cuma günleri arasında her gün yaklaşık 100 tren seferinin iptal edildiğini duyurdu.

TÜRKİYE SICAK DALGASININ MERKEZİNDE DEĞİL, KENARINDA

Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa’yı kasıp kavuran bu ekstrem sıcaklıkların Türkiye üzerindeki etkisini değerlendirdi. Şu an için Türkiye genelinde sıcaklıkların haziran ayı ortalamalarının 2 ila 3 derece üzerinde seyrettiğini belirten Şen, Türkiye'nin neden Avrupa kadar sert etkilenmediğini "Omega etkisi" ad verilen bir meteorolojik olayla açıkladı.

Söz konusu sıcak hava kütlesinin bir "Omega" şekli çizerek doğrudan Batı Avrupa'nın üzerine oturduğunu ifade eden Prof. Dr. Şen, Türkiye'nin bu sistemin doğu tarafında, yani tam kenarında yer aldığını, bu sayede şimdilik dolaylı ve daha hafif bir etki gördüğümüzü vurguladı.

ASIL BÜYÜK TEHLİKE TEMMUZ VE AĞUSTOS'TA GELECEK

Avrupa'yı etkileyen mevcut sıcak sistemin önümüzdeki hafta enerjisini bitireceğini ve kıtanın kısa bir nefes alacağını belirten Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye için asıl riskli döneme dair çok ciddi uyarılarda bulundu. Türkiye'yi vuracak asıl büyük sıcak hava dalgasının temmuz ve ağustos aylarında beklendiğini açıklayan Şen, bu dalganın eylül ayına bile sarkabileceğini ifade etti.

EL NIÑO ETKİSİ KÜRESEL SICAKLIKLARI TETİKLİYOR

Küresel iklim modellerine de dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl El Niño hava olayının son derece güçlü seyrettiğini ve bunun dünya genelinde rekor sıcaklıkları beraberinde getirdiğini hatırlattı. El Niño dönemlerinin küresel olarak sıcaklıkları yukarı tırmandırdığını, La Niña dönemlerinin ise serinlik getirdiğini belirten uzman isim, İspanya, Fransa ve Almanya’da etkili olan bu dev dalganın zamanla Kuzey Avrupa, Orta Avrupa ve Balkanlar üzerinden kayarak ilerleyen günlerde Türkiye’ye de çok daha güçlü bir şekilde taşınabileceğini sözlerine ekledi.