Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava tablosu değişiyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 1

Yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli şehirleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 2

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 22 Temmuz Çarşamba günü tam 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM'nin tahmin haritasında da gösterilen ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan o şehirler şu şekilde sıralandı:

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 3

Edirne

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 4

Kırklareli

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 5

Tekirdağ

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 6

Ordu

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 7

Giresun

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 8

Trabzon

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 9

Rize

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 10

Artvin

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 11

Ardahan


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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 12

Kars

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 13

Ağrı

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Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir - Resim: 14

Yetkililer, belirtilen illerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

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Hava durumu sağanak