Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava tablosu değişiyor.
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Yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli şehirleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
22 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 22 Temmuz Çarşamba günü tam 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM'nin tahmin haritasında da gösterilen ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan o şehirler şu şekilde sıralandı:
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Ağrı
Yetkililer, belirtilen illerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye ediyor.