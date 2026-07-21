Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 22 Temmuz Çarşamba günü tam 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM'nin tahmin haritasında da gösterilen ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan o şehirler şu şekilde sıralandı: